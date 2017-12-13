Два мяча в концовке принесли "Кристал Пэласу" победу над "Уотфордом"

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Два мяча в концовке принесли "Кристал Пэласу" победу над "Уотфордом"

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" добился победы над "Уотфордом". Счет в начале поединка открыл Дэрил Янмаат, но в концовке поединка победу хозяевам принесли голы Бакари Сако и Джеймса Макартура. Благодаря этой победе "Кристал Пэлас" ушел с последнего места и поднялся на 17 позицию. "Уотфорд" по-прежнему идет девятым.

"Кристал Пэлас" – "Уотфорд" - 2:1 (0:1)
Голы: Янмата, 3 - 0:1, Сако, 89 - 1:1, Макартур, 90+2 - 2:1

"Кристал Пэлас": Сперони, Фосу-Менса (Сако, 70), Томкинс, Дэнн, Миливоевич, Кабай (Макартур, 77), Заа, Таунсенд (ван Анхолт, 67), Лофтус-Чик, Шлупп, Бентеке.

"Уотфорд": Гомес, Предль, Кабаселе, Холебас, Мариаппа, Каррильо (Перейра, 71), Клеверли, Ришарлисон (Фемения, 84), Дукуре, Янмат, Дини (Грэй, 80).

Удаление: Клеверли (87).

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