Два нападающих "Барселоны" вернулись после травм

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Форварды "Барселоны" Усман Дембеле и Серхио Агуэро окончательно восстановились от своих травм, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что оба футболиста уже провели тренировки в общей группе команды без ограничений.

И Дембеле, и Агуэро смогут дебютировать в нынешнем сезоне в матче против "Валенсии" в рамках Ла Лиги.

Матч пройдет 17 октября.

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