Два нападающих "Челси" пропустят матч Кубка Англии

Нападающие "Челси" Оливье Жиру и Педро по состоянию здоровья не помогут клубу в матче Кубка Англии.

Отметим, что завтрашнюю игру против "Ноттингем Форест", скорее всего, также пропустит Эден Азар, которому предоставят дополнительный отдых.

Однако все трое должны принять участие в матче Кубка английской лиги с "Тоттенхэмом", который запланирован на 8 января.

Читайте также: "Челси" дал ответ "Монако" по поводу Фабрегаса. | http://soccernews.ru