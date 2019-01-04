Два нападающих "Челси" пропустят матч Кубка Англии

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Два нападающих "Челси" пропустят матч Кубка Англии

Нападающие "Челси" Оливье Жиру и Педро по состоянию здоровья не помогут клубу в матче Кубка Англии.

Отметим, что завтрашнюю игру против "Ноттингем Форест", скорее всего, также пропустит Эден Азар, которому предоставят дополнительный отдых.

Однако все трое должны принять участие в матче Кубка английской лиги с "Тоттенхэмом", который запланирован на 8 января.

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