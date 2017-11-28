Два немецких клуба готовы побороться за Смолова

Два немецких клуба готовы побороться за ведущего форварда "Краснодара" Федора Смолова, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, заинтересованность в приобретении 27-летнего нападающего "быков" проявили гельзенкирхенский "Шальке" и леверкузенский "Байер". Однако в борьбе за игрока сборной России "кобальтовым" и "аптекарям" придется выдержать конкуренцию со стороны английского "Вест Хэма", который готов заплатить за футболиста 17 миллионов евро.

Напомним, также Смолов интересен клубу Серии А. | soccernews.ru