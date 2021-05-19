Два немецких клуба нацелились на хавбека "Локомотива" Баринова

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Два немецких клуба нацелились на хавбека "Локомотива" Баринова

Фото: инстаграм Дмитрия Баринова/Автор неизвестен

"Байер" и "Штутгарт" проявляют интерес к полузащитнику московского "Локомотива" и сборной России Дмитрию Баринову, сообщает журналист Нобель Арустамян.

По сведениям источника, немецкие клубы наблюдают за хавбеком на протяжении некоторого времени и собираются следить за ним на чемпионате Европы, который состоится ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 24-летний Баринов провел за "Локомотив" 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом действует до лета 2023 года.

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