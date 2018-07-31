Два новичка "Лацио" проходят медобследование

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Два новичка "Лацио" проходят медобследование

Два новичка "Лацио" проходят медобследование в расположении римского клуба.

Речь идёт о полузащитнике "Севильи" Хоакине Корреа и хавбеке Милане Баделе, который является свободным агентом.

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