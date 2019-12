Два "новых Месси", доминирование "Арсенала" и несчастье "Русенборга": вспоминаем 10 самых молодых бомбардиров Лиги Чемпионов

Вундеркинд "Барселоны" Ансу Фати в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Интера" появился на поле лишь на 86-й минуте. Не успела стрелка часов совершить полный оборот, как юный нападающий похоронил все надежды команды Антонио Конте на плей-офф. В свою очередь, этот забитый мяч сделал Фати самым молодым автором гола в истории Лиги Чемпионов (в расчет не берутся квалификационные раунды). Прекрасная возможность вспомнить первую десятку наиболее юных голеадоров главного еврокубка. Тем более, среди них немало тех, кто впоследствии вырос до статуса игрока топ-уровня. Среди интересного: наибольшее представительство в списке у лондонского "Арсенала" – три игрока (ни один из них пока не завершил карьеру, но и не выступает на "Эмирейтс"), а вот чаще всего жертвой "малышей" становился норвежский "Русенборг" (трижды). Для Ансуи Фати же главное не повторить судьбу еще одного представителя "Барселоны" в этом списке – Бояна Кркича, которого тоже в свое время называли "новым Месси". Мы покажем, как все они начинали свой путь в Лиге Чемпионов, так что готовьте Интернет к просмотру видео. Ну и спорим, что вы не ответите самостоятельно, кто был самым молодым бомбардиром Лиги Чемпионов до Фати!

10. Алекс Окслейд-Чемберлен ("Арсенал", 18 лет и 44 дня)

"Арсенал" - "Олимпиакос" – 2:1 (28 сентября 2011). Групповой этап:

9. Карим Бензема ("Лион", 17 лет и 352 дня)

"Лион" - "Русенборг" – 2:1 (6 ноября 2005). Групповой этап:

A first #UCL goal for Benzema on this day in 2005!



Who was it against? pic.twitter.com/BlpyOHR9QY