Два основных центральных защитника "Краснодара" рискуют пропустить несколько туров РПЛ

"Краснодар" столкнулся с колоссальными кадровыми проблемами в центре обороны в преддверии возобновления чемпионата России.

Как стало известно сегодня, капитан "быков" Александр Мартынович из-за мышечного повреждения бедра может пропустить до 7 недель.

Ранее травму получил другой защитник команды Урош Спайич. В январе серб перенёс операцию на голеностопном суставе и выбыл на 8-9 недель.

Напомним, что первый матч в РПЛ после зимнего перерыва "Краснодар" проведёт 1 марта. Соперник - "Уфа".

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