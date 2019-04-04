Два основных форварда "Атлетико" рискуют пропустить матч с "Барселоной"

Мадридский "Атлетико" испытывает кадровые проблемы перед матчем 31-го тура Примеры против "Барселоны", сообщает AS.

По сведениям издания, вышеупомянутый поединок точно пропустит Альваро Мората, у которого выявлено растяжение связок правого голеностопа.

Также под вопросом участие в игре Диего Косты, который получил мышечное повреждение.

Напомним, что матч "Барселона" - "Атлетико" состоится в субботу, 6 апреля, в 21:45 по московскому времени.

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