Два основных форварда "Динамо" пропустят матч с "Краснодаром"

Московское "Динамо" испытывает проблемы с атакой в преддверии матча 23-го тура РПЛ против "Краснодара".

Сообщается, что игру пропустят нападающие Максимилиан Филипп и Николай Комличенко. Причины их отсутствия в ближайшем поединке не указываются.

Матч "Краснодар" - "Динамо" состоится в воскресенье, 21 июня. Начало - 20:00 по московскому времени.

Не пропустите: Тренер "Динамо" Новиков получил лицензию Pro. | http://soccernews.ru