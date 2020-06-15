Два основных форварда "Динамо" пропустят матч с "Краснодаром"

Теги динамо москвакраснодармаксимилиан филиппниколай комличенко

Два основных форварда "Динамо" пропустят матч с "Краснодаром"

Московское "Динамо" испытывает проблемы с атакой в преддверии матча 23-го тура РПЛ против "Краснодара".

Сообщается, что игру пропустят нападающие Максимилиан Филипп и Николай Комличенко. Причины их отсутствия в ближайшем поединке не указываются.

Матч "Краснодар" - "Динамо" состоится в воскресенье, 21 июня. Начало - 20:00 по московскому времени.

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