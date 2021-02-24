Два основных хавбека "Челси" пропустят ответный матч с "Атлетико"
Полузащитники лондонского "Челси" Мейсон Маунт и Жоржиньо не сыграют в ответном матче 1/8 финала Оиги Чемпионов с мадридским "Атлетико".
Оба игрока в первом матче получили желтые карточки, которые стали для него третьими в нынешнем розыгрыше. Таким образом, хавбеки заработали одноматчевую дисквалификацию.
Ответный матч "Челси" - "Атлетико" состоится 17 марта в Лондоне. В первой встрече английский клуб победил со счетом 1:0.
В нынешнем сезоне 22-летний Маунт провел за "Челси" 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. На счету 29-летнего Жоржиньо шесть забитых мячей и одна голевая передача в 24 поединках.
Не пропустите: В Англии назвали самых высокооплачиваемых игроков "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Супергол Жиру принес "Челси" победу над "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
"Бавария" разгромила "Лацио" в матче Лиги Чемпионов
-
Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов
-
Месси подешевел больше всех в новом рейтинге от KPMG
-
"Лидс" разгромил "Саутгемптон" и вышел на 10-е место в АПЛ
Лента новостей
-
1
Главный тренер "Баварии" Флик продолжил феноменальную серию в Лиге Чемпионов
-
"Атлетико" не нанес ни одного удара в створ ворот "Челси"
-
Вратарь "Лидса" Мелье установил уникальный рекорд АПЛ
-
Два основных хавбека "Челси" пропустят ответный матч с "Атлетико"
-
Главные новости дня: 23 февраля
-
Хавбек "Баварии" Мусиала установил рекорд Лиги Чемпионов
-
Феерия "Баварии" и успех "Челси": все результаты Лиги Чемпионов 23 февраля
-
Агент рассказал о зарплате Яя Туре в украинской клубе
-
1
Холанд ярко высказался о борьбе с Левандовски в списке лучших бомбардиров Бундеслиги
-
Супергол Жиру принес "Челси" победу над "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
"Бавария" разгромила "Лацио" в матче Лиги Чемпионов
-
Левандовски оценил вероятность перехода в один из клубов МЛС
-
Зидан назвал цель "Реала" в матче с "Аталантой"
-
"Арсенал" назвал ПСЖ цену на Бельерина
-
Агент Райола ярко высказался о перспективах Холанда
-
Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов
-
1
Зидан высказался о ситуации с травмами в "Реале" перед матчем с "Аталантой"
-
2
Месси подешевел больше всех в новом рейтинге от KPMG
-
Неймар похвастался новым дизайном собственного баскетбольного зала (фото)
-
"Лидс" разгромил "Саутгемптон" и вышел на 10-е место в АПЛ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4