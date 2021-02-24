Два основных хавбека "Челси" пропустят ответный матч с "Атлетико"

Полузащитники лондонского "Челси" Мейсон Маунт и Жоржиньо не сыграют в ответном матче 1/8 финала Оиги Чемпионов с мадридским "Атлетико".

Оба игрока в первом матче получили желтые карточки, которые стали для него третьими в нынешнем розыгрыше. Таким образом, хавбеки заработали одноматчевую дисквалификацию.

Ответный матч "Челси" - "Атлетико" состоится 17 марта в Лондоне. В первой встрече английский клуб победил со счетом 1:0.

В нынешнем сезоне 22-летний Маунт провел за "Челси" 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. На счету 29-летнего Жоржиньо шесть забитых мячей и одна голевая передача в 24 поединках.

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