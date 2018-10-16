Два основных игрока "Атлетико" восстановились после травм

Два основных игрока "Атлетико" - Витоло и Томас Партей - восстановились после травм, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что Витоло не играл с августа из-за повреждения медиальной колларательной связки коленного сустава. Партей, в свою очередь, пробыл в лазарете недолго из-за проблем со здоровьем, характер которых неизвестен.

Таким образом, оба футболиста готовы сыграть уже в матче с "Вильярреалом", запланированном на 20 октября.

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