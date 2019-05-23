Два основных игрока "Баварии" пропустят финал Кубка Германии

Игроки "Баварии" полузащитник Леон Горетцка и защитник Джошуа Киммих пропустят финальный поединок Кубка Германии против "РБ Лейпциг", сообщает официальный твиттер клуба.

Горетцка выбыл из строя из-за травмы, а Киммих не выйдет на поле по семейным обстоятельствам.

Матч "РБ Лейпциг" - "Бавария" состоится в Берлине 25 мая и начнется в 21.00 мск.

В нынешнем сезоне 24-летний Горетцка провел за "Баварию" 42 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. На счету 24-летнего Киммиха два забитых мяча и 18 голевых передач в 47 поединках.

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