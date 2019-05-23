Два основных игрока "Баварии" пропустят финал Кубка Германии
Игроки "Баварии" полузащитник Леон Горетцка и защитник Джошуа Киммих пропустят финальный поединок Кубка Германии против "РБ Лейпциг", сообщает официальный твиттер клуба.
Горетцка выбыл из строя из-за травмы, а Киммих не выйдет на поле по семейным обстоятельствам.
Матч "РБ Лейпциг" - "Бавария" состоится в Берлине 25 мая и начнется в 21.00 мск.
В нынешнем сезоне 24-летний Горетцка провел за "Баварию" 42 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. На счету 24-летнего Киммиха два забитых мяча и 18 голевых передач в 47 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19