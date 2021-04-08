Два основных игрока "Баварии" пропустят ответный матч с ПСЖ

Теги никлас зюлелеон горетцкабавария мюнхенпсж

Два основных игрока "Баварии" пропустят ответный матч с ПСЖФото: Твиттер @goal 
Хавбек "Баварии" Леон Горетцка и защитник мюнхенцев Никлас Зюле получили повреждения в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ (2:3), сообщает Bild.

Главному тренеру немецкого клуба Хансу-Дитеру Флику пришлось из-за этого совершить две вынужденные замены еще в первой половине игры. И у Зюле, и Горетцки повреждены мышцы бедра – у защитника разрыв мышцы, у полузащитника – растяжение.

По этой причине футболисты не смогут помочь своей команде в ответной встрече. Более того, срок восстановления Зюле может растянуьбся на 2-3 недели.

Напомним, что мюнхенцам не смогут помочь травмированные ранее Роберт Левандовски и Серж Гнабри.

Ответный матч 1/4 финала ПСЖ - "Бавария" состоится в Париже 13 апреля.

Читать также: "Бавария" впервые проиграла в Лиге Чемпионов под руководством Флика | http://soccernews.ru

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