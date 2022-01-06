Два основных игрока "Челси" заразились коронавирусом

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Два основных игрока "Челси" заразились коронавирусом

Фото инстаграм Тьяго Силвы

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель подтвердил два новых случая заболевания коронавирусом в команде.

Положительные тесты на COVID-19 сдали центральный защитник Тьяго Силва и опорный хавбек Н'Голо Канте.

По этой причине оба футболиста пропустили первый полуфинальный матч Кубка английской лиги против "Тоттенхэма" (2:0).

В текущем сезоне бразилец забил 2 мяча и сделал 2 ассиста в 22 играх, а француз отличился 2 голами и 1 результативной передачей в 17 матчах.

Не пропустите: Игру между "Арсеналом" и "Ливерпулем" перенесли из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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