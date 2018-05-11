Два основных игрока ЦСКА покинут команду

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Два основных игрока ЦСКА покинут команду

Полузащитники ЦСКА Понтус Вернблум и Георги Миланов покинут клуб летом, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, у обоих футболистов заканчиваются контракты и стороны приняли решение их не продлевать.

В этом сезоне 31-летний Вернблум провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. На счету 26-летнего Миланова 23 матча и 1 голевой пас.

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