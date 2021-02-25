Два основных игрока ЦСКА заразились коронавирусом

Сразу у двух ключевых футболистов московского ЦСКА выявлена коронавирусная инфекция, утверждает Metaratings.

По информации источника, положительные тесты на COVID-19 сдали вратарь Игорь Акинфеев и центральный защитник Игорь Дивеев.

В связи с болезнью оба игрока не примут участие в намеченном на 27 февраля матче 20-го тура РПЛ против "Локомотива".

В текущем сезоне Акинфеев пропустил 25 голов в 26 матчах. В активе Дивеева 1 забитый мяч и 1 ассист в 21 игре.

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