Два основных игрока "Краснодара" пропустят матч с "Олимпиакосом"

"Краснодар" испытывает кадровые проблемы в преддверии первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса".

По словам главного тренера "быков" Сергея Матвеева, в ближайшей игре команде не помогут защитник Александр Мартынович и нападающий Ари.

Также под вопросом участие в поединке полузащитника Реми Кабелла, но его шансы сыграть достаточно высоки.

Матч "Олимпиакос" - "Краснодар" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 27 августа в России.

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