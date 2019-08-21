Два основных игрока "Краснодара" пропустят матч с "Олимпиакосом"
"Краснодар" испытывает кадровые проблемы в преддверии первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса".
По словам главного тренера "быков" Сергея Матвеева, в ближайшей игре команде не помогут защитник Александр Мартынович и нападающий Ари.
Также под вопросом участие в поединке полузащитника Реми Кабелла, но его шансы сыграть достаточно высоки.
Матч "Олимпиакос" - "Краснодар" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 27 августа в России.
Не пропустите: УЕФА объявил о назначении испанской бригады арбитров на матч "Олимпиакос" - "Краснодар". | http://soccernews.ru
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