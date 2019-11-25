Два основных игрока "Лиона" пропустят матч с "Зенитом" в Лиге Чемпионов

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Два основных игрока "Лиона" пропустят матч с "Зенитом" в Лиге Чемпионов

"Лион" понес серьезные потери перед матчем пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зенитом", сообщает официальный сайт клуба.

Поединок с чемпионом России пропустят Мемфис Депай и Уссем Ауар, которые в нынешнем сезоне забили 12 голов на двоих.

Полностью состав "Лиона" выглядит так:

Вратари: Антони Лопеш, Чиприан Тэтэрушану, Антони Рачоппи.

Защитники: Лео Дюбуа, Рафаэл, Кенни Тете, Джейсон Денайер, Марселу, Йоахим Андерсен, Юссуф Коне.

Полузащитники: Марсал, Максенс Какере, Люка Тузар, Жан Лукас, Тиагу Мендес, Джефф Рейне-Аделаида, Райан Черки.

Нападающие: Мартен Террье, Бертран Траоре, Мусса Дембеле, Максвел Гнали Корне, Амин Гуири.

Матч "Зенит" - "Лион" состоится в среду, 27 ноября. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

После четырех туров "Лион" занимает второе место в турнирной таблице группы G, набрав семь очков. "Зенит" находится на третьей позиции, имея в активе четыре очка.

Напомним, что в первом круге клубы сыграли вничью во Франции со счетом 1:1.

Не пропустите: "Лион" прилетел в Санкт-Петербург на матч Лиги Чемпионов с "Зенитом". | http://soccernews.ru

 
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