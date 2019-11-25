Два основных игрока "Лиона" пропустят матч с "Зенитом" в Лиге Чемпионов
"Лион" понес серьезные потери перед матчем пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зенитом", сообщает официальный сайт клуба.
Поединок с чемпионом России пропустят Мемфис Депай и Уссем Ауар, которые в нынешнем сезоне забили 12 голов на двоих.
Полностью состав "Лиона" выглядит так:
Вратари: Антони Лопеш, Чиприан Тэтэрушану, Антони Рачоппи.
Защитники: Лео Дюбуа, Рафаэл, Кенни Тете, Джейсон Денайер, Марселу, Йоахим Андерсен, Юссуф Коне.
Полузащитники: Марсал, Максенс Какере, Люка Тузар, Жан Лукас, Тиагу Мендес, Джефф Рейне-Аделаида, Райан Черки.
Нападающие: Мартен Террье, Бертран Траоре, Мусса Дембеле, Максвел Гнали Корне, Амин Гуири.
Матч "Зенит" - "Лион" состоится в среду, 27 ноября. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".
После четырех туров "Лион" занимает второе место в турнирной таблице группы G, набрав семь очков. "Зенит" находится на третьей позиции, имея в активе четыре очка.
Напомним, что в первом круге клубы сыграли вничью во Франции со счетом 1:1.
Не пропустите: "Лион" прилетел в Санкт-Петербург на матч Лиги Чемпионов с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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