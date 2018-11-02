Два основных игрока "Ливерпуля" не сыграют с "Арсеналом"

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Два основных игрока "Ливерпуля" не сыграют с "Арсеналом"
Полузащитники "Ливерпуля" Джордан Хендерсон и Наби Кейта не сыграют в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом".

"Восстановление после травм занимает время. Хендерсон и Кейта идут по графику восстановления", - рассказал наставник "красных" Юрген Клопп.

Кейта может приступить к тренировкам в общей группе в конце этой недели, а Хендерсон - в начале следующей.

Матч "Арсенал" - "Ливерпуль" состоится 3 ноября.

В этом сезоне 28-летний Хендерсон провел за "Ливерпуль" 12 матчей, на счету 23-летнего Кейта 10 встреч.

Не пропустите: Клопп сделал заявление перед матчем "Арсенал" - "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

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