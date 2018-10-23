Два основных игрока "Ливерпуля" пропустят матч с "Црвеной Звездой"

Два основных полузащитника "Ливерпуля" Джордан Хендерсон и Наби Кейта пропустят матч третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды".

Как сообщает официальный сайт "красных", оба футболиста не успевают восстановиться после полученных травм.

При этом на поле готовы вернуться Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер и Садио Мане.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Црвена Звезда" состоится в среду, 24 октября, в 22:00 по московскому времени.

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