Два основных игрока "Ливерпуля" пропустят матч с "Црвеной Звездой"
Два основных полузащитника "Ливерпуля" Джордан Хендерсон и Наби Кейта пропустят матч третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды".
Как сообщает официальный сайт "красных", оба футболиста не успевают восстановиться после полученных травм.
При этом на поле готовы вернуться Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер и Садио Мане.
Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Црвена Звезда" состоится в среду, 24 октября, в 22:00 по московскому времени.
Не пропустите: Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 3 тура. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бристоль" выбил "Болтон" из Кубка Англии
-
"Герта" и "Шальке" расписали результативную ничью
-
Форвард ЦСКА перешел в польский клуб
-
1
Официально: Жардим вернулся в "Монако"
-
Таков футбол: Гвардиола высказался об отстранении Анри с поста тренера "Монако"
-
"Локомотив" в серии пенальти одолел "Ростов" в игре Кубка "Матч Премьер"
-
"Интер" согласовал трансфер лидера "Удинезе"
-
Адвокат Кокорина сообщила последние данные о состоянии здоровья футболиста
-
Друзья и семья Салы самостоятельно продолжат поиски футболиста
-
Годин близок к смене клуба
-
Паредес сделал еще один шаг к ПСЖ
-
"Реалу" интересна трансферная цель "Барселоны"
-
"Монако" уволил спортивного директора и в ближайшее время объявит о назначении нового тренера
-
Отличная тренировка: Федун ярко прокомментировал победу "Спартака" над "Зенитом"
-
Из-за трансфера де Йонга "Барселона" может расстаться с тремя хавбеками
-
Действущий обладатель Кубка Азии покидает турнир на стадии четвертьфинала
-
Симеоне высказался о возможном трансфере Мораты
-
"Спартак" разгромил "Зенит" в игре Кубка "Матч Премьер"
-
"Лестер" предлагает "Кардиффу" нападающего на место пропавшего Салы
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за трансферную цель "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11