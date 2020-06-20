Два основных игрока "Ливерпуля" рискуют пропустить дерби с "Эвертоном"

"Ливерпуль" может не досчитаться двух футболистов основного состава в преддверии матча 30-го тура АПЛ против "Эвертона".

По информации The Athletic, под вопросом участие в мерсисайдском дерби защитника Эндрю Робертсона и нападающего Мохамеда Салаха.

Шотландец и египтянин пока не набрали оптимальную физическую форму, из-за чего они могут не сыграть в ближайшем поединке.

Матч "Эвертон" - "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 21 июня, в 21:00 по московскому времени.

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