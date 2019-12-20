Два основных игрока "Манчестер Сити" восстановились у матчу с "Лестером"

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Два основных игрока "Манчестер Сити" восстановились у матчу с "Лестером"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз и нападающий Серхио Агуэро готовы сыграть против "Лестера".

Как сообщает The Guardian, оба футболиста полностью восстановились от травм и получили медицинское разрешение на участие в матче.

В этом сезоне Стоунз провел 12 игр, но результативными действиями не отличился. На счету Агуэро 13 голов и два ассиста в 16 матчах.

Поединок между "Сити" и "Лестером" состоится 21 декабря в 20:30 (мск).

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