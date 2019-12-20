Два основных игрока "Манчестер Сити" восстановились у матчу с "Лестером"
Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз и нападающий Серхио Агуэро готовы сыграть против "Лестера".
Как сообщает The Guardian, оба футболиста полностью восстановились от травм и получили медицинское разрешение на участие в матче.
В этом сезоне Стоунз провел 12 игр, но результативными действиями не отличился. На счету Агуэро 13 голов и два ассиста в 16 матчах.
Поединок между "Сити" и "Лестером" состоится 21 декабря в 20:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9