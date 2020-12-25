Два основных игрока "Манчестер Сити" заразились коронавирусом

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Два основных игрока "Манчестер Сити" заразились коронавирусом

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о четырёх новых случаях заражения коронавирусом в клубе.

Инфекцию обнаружили у двух футболистов и двух сотрудников. Имена заражённых игроков - Кайл Уокер и Габриэль Жезус.

Английский защитник и бразильский форвард, согласно правилам, отправлены на карантин.

"Горожане" идут на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка в 13 турах.

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