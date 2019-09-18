Два основных игрока "Манчестер Юнайтед" не сыграют против "Астаны"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о кадровых потерях накануне игры против "Астаны".
"Молодые футболисты готовы к игре. Из-за повреждений игру точно пропустят Поль Погба и Антони Мартиаль", - заявил Сульшер.
Отметим, что завтра, 19 сентября, "МЮ" примет "Астану" в рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Европы.
В АПЛ манкунианцы после пяти туров идут на 4-м месте, имея в активе 8 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1