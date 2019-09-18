Два основных игрока "Манчестер Юнайтед" не сыграют против "Астаны"

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Два основных игрока "Манчестер Юнайтед" не сыграют против "Астаны"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о кадровых потерях накануне игры против "Астаны".

"Молодые футболисты готовы к игре. Из-за повреждений игру точно пропустят Поль Погба и Антони Мартиаль", - заявил Сульшер.

Отметим, что завтра, 19 сентября, "МЮ" примет "Астану" в рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Европы.

В АПЛ манкунианцы после пяти туров идут на 4-м месте, имея в активе 8 очков.

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