Два основных игрока ПСЖ не собираются продлевать контракт с клубом
Защитник ПСЖ Тиаго Силва и форвард Эдинсон Кавани близки к уходу из клуба.
Как сообщает Le10Sport, у обоих футболистов летом истекают контракты с клубом и они не собираются продлевать сотрудничество .
Отмечается, что новым местом продолжения карьеры футболисты выбрали МЛС.
32-летний уругваец выступает за ПСЖ с 2013 года. 35-летний бразилец перебрался в Париж в 2012 году.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|27
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|Анжер
|12
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|Бордо
|13
|19
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|12
|19
|5
|Марсель
|12
|19
|6
|Лилль
|12
|18
|7
|Реймс
|12
|18
|8
|Сент-Этьен
|12
|18
|9
|Брест
|12
|17
|10
|Ницца
|13
|17
|11
|Лион
|12
|16
|12
|Монпелье
|12
|16
|13
|Амьен
|12
|16
|14
|Ренн
|11
|15
|15
|Монако
|12
|15
|16
|Дижон
|12
|12
|17
|Страсбур
|12
|12
|18
|Тулуза
|12
|12
|19
|Метц
|12
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|20
|Ним
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