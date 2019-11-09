Два основных игрока ПСЖ не собираются продлевать контракт с клубом

Теги псжэдинсон кавани тиаго силва

Два основных игрока ПСЖ не собираются продлевать контракт с клубом

Защитник ПСЖ Тиаго Силва и форвард Эдинсон Кавани близки к уходу из клуба.

Как сообщает Le10Sport, у обоих футболистов летом истекают контракты с клубом и они не собираются продлевать сотрудничество .

Отмечается, что новым местом продолжения карьеры футболисты выбрали МЛС.

32-летний уругваец выступает за ПСЖ с 2013 года. 35-летний бразилец перебрался в Париж в 2012 году.

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