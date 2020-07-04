Два основных игрока "Реала" пропустят матч с "Атлетиком"

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Два основных игрока "Реала" пропустят матч с "Атлетиком"

Мадридский "Реал" не сможет рассчитывать на двух ключевых футболистов в гостевом матче 34-го тура Примеры против "Атлетика" из Бильбао.

По информации AS, на газон "Сан-Мамес" точно не выйдут защитник Рафаэль Варан и вингер Эден Азар.

Француз и бельгиец испытывают небольшие проблемы со здоровьем, поэтому было решено поберечь их, чтобы не усугубить повреждения.

Напомним, что матч "Атлетик" - "Реал" состоится в воскресенье в 15:00 по московскому времени.

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