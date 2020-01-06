Два основных игрока "Реала" пропустят Суперкубок Испании

Нападающие мадридского "Реала" Карим Бензема и Гарет Бэйл не сыграют в Суперкубке Испании, сообщает официальный сайт клуба.

Оба футболиста испытывают проблемы со здоровьем. У Бензема диагностировано повреждение задней поверхности берда, а Бэйл подхватил респираторную инфекцию.

Напомним, что в полуфинале Суперкубка Испании "Реал" встретится с "Валенсией". Матч состоится 8 января. За вторую путевку в финал поспорят "Барселона" и "Атлетико". Финальный поединок пройдет 12 января.

В нынешнем сезоне 32-летний Бензема провел за "Реал" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал семь результативных передач. На счету 30-летнего Бейла два мяча и две голевые передачи в 14 поединках.

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