Два основных игрока "Реала" пропустят Суперкубок Испании
Нападающие мадридского "Реала" Карим Бензема и Гарет Бэйл не сыграют в Суперкубке Испании, сообщает официальный сайт клуба.
Оба футболиста испытывают проблемы со здоровьем. У Бензема диагностировано повреждение задней поверхности берда, а Бэйл подхватил респираторную инфекцию.
Напомним, что в полуфинале Суперкубка Испании "Реал" встретится с "Валенсией". Матч состоится 8 января. За вторую путевку в финал поспорят "Барселона" и "Атлетико". Финальный поединок пройдет 12 января.
В нынешнем сезоне 32-летний Бензема провел за "Реал" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал семь результативных передач. На счету 30-летнего Бейла два мяча и две голевые передачи в 14 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11