Два основных игрока сборной России рискуют пропустить матч с Кипром
Участие двух основных игроков сборной России в матче восьмого тура квалификации Евро-2020 против Кипра находится под вопросом.
Как сообщают российские СМИ, сегодняшнюю тренировку из-за повреждений пропустили защитник Марио Фернандес и хавбек Дмитрий Баринов.
Оба футболиста под контролем физиотерапевтов проходили восстановительные процедуры в отеле.
Россия сыграет с Кипром в воскресенье, 13 октября, в 19:00 по московскому времени.
Если подопечные Станислава Черчесова не проиграют в этом матче, то досрочно обеспечат себе путёвку на Евро-2020.
Не пропустите: Сборная России прилетела на Кипр. | http://soccernews.ru
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Сборная России прилетела на Кипр
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|М
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|6
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|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
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|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
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|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
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|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
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|6
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|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
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|3
|Нидерланды
|6
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|4
|Дания
|6
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|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
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|Группа 7
|М
|О
|1
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|6
|9
|2
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|6
|7
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|Польша
|6
|7
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|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
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|6
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