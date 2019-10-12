Два основных игрока сборной России рискуют пропустить матч с Кипром

Участие двух основных игроков сборной России в матче восьмого тура квалификации Евро-2020 против Кипра находится под вопросом.

Как сообщают российские СМИ, сегодняшнюю тренировку из-за повреждений пропустили защитник Марио Фернандес и хавбек Дмитрий Баринов.

Оба футболиста под контролем физиотерапевтов проходили восстановительные процедуры в отеле.

Россия сыграет с Кипром в воскресенье, 13 октября, в 19:00 по московскому времени.

Если подопечные Станислава Черчесова не проиграют в этом матче, то досрочно обеспечат себе путёвку на Евро-2020.

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