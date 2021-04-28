Два основных игрока "Спартака" не сыграют в матче с тульским "Арсеналом"
Фото: инстаграм Александра Максименко/Автор неизвестен
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правомерными желтые карточки, показанные игрокам "Спартака" - вратарю Александру Максименко и защитнику Айртону в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0), сообщает "Спорт-Экспресс".
Таким образом, оба игрока пропустят матч 28-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" из-за перебора предупреждений.
Матч "Арсенал" — "Спартак" состоится 3 мая, и начнется в 15:30 мск.
В нынешнем сезоне 23-летний Аиртон провел за "Спартак" 27 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. 23-летний Максименко провел 29 матчей и пропустил 36 голов.
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