Два основных игрока "Спартака" пропустят матч с "Арсеналом"

Московский "Спартак" понес потери перед матчем 25-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом", сообщает телеграм-канал sport_inside.

По сведениям издания, из-за травм матч пропустят защитник Николай Рассказов и нападающий Луис Адриано. У форварда есть проблемы с коленом, а Рассказов получил ушиб в матче 24-го тура с "Енисеем" (2:0).

В нынешнем сезоне 32-летний Адриано провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. На счету 21-летнего Рассказова один гол в 30 поединках.

Матч "Арсенал" - "Спартак" состоится завтра, 25 апреля. Начало встречи в 20:30 мск.

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