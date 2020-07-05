Два основных игрока "Спартака" пропустят матч с "Локомотивом"

Теги спартак москвалокомотив москвароман зобнинсамюэль жиго

Два основных игрока "Спартака" пропустят матч с "Локомотивом"

Игроки "Спартака" - защитник Самуэль Жиго и полузащитник Роман Зобнин пропустят матч 27-го тура чемпионата России с "Локомотивом".

Оба игрока не примут участие в матче из-за дисквалификации. Напомним, что Зобнин отбывает двухматчевую дисквалификацию за удар соперника в матче с ЦСКА (0:2), а Жиго получил восьмую желтую карточку во встрече с "Тамбовом" (2:3).

Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится 8 июля.

В нынешнем сезоне 26-летний Жиго провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Зобнина один забитый мяч и одна голевая передача в 29 поединках.

Не пропустите: "Спартак" потерял шансы попасть в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Миллиард на трансферы, ни одной удачной сделки, минимум воспитанников, максимум президента: почему в "Барсе" рушится абсолютно все?

Миллиард на трансферы, ни одной удачной сделки, минимум воспитанников, максимум президента: почему в "Барсе" рушится абсолютно все?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов