Два основных игрока "Спартака" пропустят матч с "Локомотивом"

Игроки "Спартака" - защитник Самуэль Жиго и полузащитник Роман Зобнин пропустят матч 27-го тура чемпионата России с "Локомотивом".

Оба игрока не примут участие в матче из-за дисквалификации. Напомним, что Зобнин отбывает двухматчевую дисквалификацию за удар соперника в матче с ЦСКА (0:2), а Жиго получил восьмую желтую карточку во встрече с "Тамбовом" (2:3).

Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится 8 июля.

В нынешнем сезоне 26-летний Жиго провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Зобнина один забитый мяч и одна голевая передача в 29 поединках.

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