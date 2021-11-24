Два основных игрока "Спартака" пропустят решающий матч Лиги Европы

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Футболисты московского "Спартака" - полузащитник Руслан Литвинов и нападающий Александр Соболев не сыграют в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против польской "Легии".

Оба игрока получили "лишние" желтые карточки в матче 5-го тура с "Наполи" (2:1) и заработали одноматчевые дисквалификации.

24-летний Соболев провел в Лиге Европы пять матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. На счету 20-летнего Литвинова четыре матча без результативных действий.

Матч "Легия" - "Спартак" состоится 9 декабря.

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