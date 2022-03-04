Два основных защитника "Манчестер Сити" не сыграют с "МЮ"

Фото: инстаграм Рубена Диаша/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" не сможет рассчитывать на защитников Рубена Диаша и Натана Аке в матче 28-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед", сообщает ВВС.

По сведениям источника, оба футболиста травмированы. Диаш пропустит 4-6 недель, сроки восстановления Аке не разглашаются.

В нынешнем сезоне 24-летний Диаш провел за "Манчестер Сити" 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. На счету 27-летнего Аке два забитых мяча в 18 поединках.

Матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" состоится 6 марта. Начало встречи - в 19:30 мск.

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