Два основных защитника "Реала" могут вернутся в строй уже к матчу с "Шахтером"

Теги реал мадридферлан мендидани карвахаль

Два основных защитника "Реала" могут вернутся в строй уже к матчу с "Шахтером"Фото: инстаграм Менди/Автор неизвестен

Два основных защитник мадридского "Реала" могут успеть восстановиться от травм уже к матчу третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Как сообщает издание ABC, французский левый латераль Ферлан Менди будет готов к матчу 19 октября.

Также AS сообщает, что испанский правый защитник Дани Карвахаль может успеть вернуться в строй к игре против "горняков".

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