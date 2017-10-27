Два пенальти и удаление за 7 минут: "Реал" с трудом переигрывает "Фуэнлабраду"
Мадридский "Реал" в рамках 1/16 финала Кубка Испании отправился в город "Фуэнлабрада", где ему противостояла команда с одноименным названием из третьего по силе дивизиона страны. Встреча состоялась на стадионе имени Фернандо Торреса – небольшой город славится своим зведным выходцем, ныне защищающим цвета "Атлетико". Зидан выпустил ожидаемый для данной стадии турнира состав, дав отдохнуть практически всем лидерам основной команды.
С первых минут хозяева начали высоко встречать мадридцев, которые в начале матча испытывали определенные сложности при продвижении мяча вперед. На 12-й минуте был нанесен первый удар по воротам и сделали это футболисты "Фуэнлабрады": после подачи с углового Диони головой переправлял сферу в створ, но Касилья выбрал правильную позицию и поймал мяч. "Реал" очень слабо смотрелся в атаке, Асенсио и Майораль практически не получали мяч, хоть и активно искали встречи с ним.
Довольно долгое время игра была равной, и лишь с середины тайма мадридцы стали прижимать соперников к чужим воротам, но опасных моментов по-прежнему не возникало. Хозяева же не забывали и сами бегать в атаку, но им также совсем немного не хватало, чтобы выйти на ударную позицию. Ближе к концовке тайма Васкес накрутил нескольких защитников и хотел было войти в штрафную, но хозяева этому помешали, мяч отскочил к Асенсио, который метров с 20-ти не сумел попасть в створ. Странный первый тайм в исполнении "Реала", игрокам которого не хватало должного уровня взаимодействия, а вот хозяева могут занести себе в актив первую половину встречи.
С началом второго тайма рисунок игры не изменился: мадридцы подолгу возились с мячом перед штрафной соперника, однако выйти на ударную позицию у них не получалось. "Реал" действовал на неплохих скоростях, однако футболисты "Фуэнлабрады" всюду за ними успевали. За полчаса до конца матча давление мадридцев все же сказалось: Фран Гарсия сбил Хакими в своей штрафной, а судья, не задумываясь, указал на точку. Подошедший к мячу Асенсио точно отправил снаряд в левый от себя нижний угол – 0:1.
Хозяева заметно подустали и уже даже не помышляли о контратаках. Реал по-прежнему раскачивал оборону "Фуэнлабрады" и на 70-й минуте Майораль опасно пробивал головой после навеса с правого фланга, но Кодина выручил свою команду, достав мяч в правом нижнем углу. Через пять минут мадридцы разыграли отличную комбинацию вблизи чужих ворот, в результате которой Васкес от дуги штрафной пробивал в правый угол – немного неточно.
На 78-й минуте вышедший на замену Кандела получил вторую желтую карточку за фол на Тео, а случилось это в штрафной "Фуэнлабрады" – второй пенальти в ворота хозяев. К мячу подошел Лукас Васкес, который точно пробил в правый от себя нижний угол – 0:2. Добившись комфортного задела, "Реал" спокойно довел мяч до победы, хозяева же, стоит признать, и в меньшинстве пытались забить хотя бы один мяч, но этого им сделать не удалось.
"Фуэнлабрада" – "Реал" – 0:2
Голы: Асенсио, 63, с пенальти – 0:1, Васкес, 80, с пенальти – 0:2.
"Фуэнлабрада": Кодина, Армандо, Ката Диас, Ирибас, Дани Фернандес (Портилья, 46), Милла, Керо (Аннор, 53), Атиэнза, Фрайле (Кандела, 72), Фран Гарсия, Диони.
"Реал": Касилья, Начо, Хакими (Фойласье, 81), Тео, Техеро, Васкес, Себальос, Асенсио, Льоренте, Вальехо, Майораль.
Удаления: Кандела, 79, Вальехо, 89.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Барселона
|9
|25
|2
|Валенсия
|9
|21
|3
|Реал Мадрид
|9
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|19
|5
|Леганес
|9
|17
|6
|Вильярреал
|9
|16
|7
|Бетис
|9
|16
|8
|Севилья
|9
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|Реал Сосьедад
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|13
|10
|Сельта Виго
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|11
|11
|Атлетик Бильбао
|9
|11
|12
|Леванте
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|11
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|Хетафе
|9
|9
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|8
|9
|15
|Депортиво Ла-Корунья
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|8
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|Эйбар
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|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Алавес
|9
|3
|20
|Малага
|9
|1