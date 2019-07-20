Два первых тура Примеры могут пройти без применения VAR

Система видеопомощи VAR, скорее всего, не будет работать на старте нового сезона Примеры, сообщает Marca.

По сведениям издания, вероятно, технологии появятся на матчах чемпионата Испании только с третьего тура.

Причина - смена подрядчика по установке VAR. В прошлом сезоне этим занималась компания Mediapro, а в следующем отвечать за видеоповторы будет Hawk-Eye Innovations Ltd.

Напомним, что Примера стартует 18 августа.

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