Два первых тура Примеры могут пройти без применения VAR
Система видеопомощи VAR, скорее всего, не будет работать на старте нового сезона Примеры, сообщает Marca.
По сведениям издания, вероятно, технологии появятся на матчах чемпионата Испании только с третьего тура.
Причина - смена подрядчика по установке VAR. В прошлом сезоне этим занималась компания Mediapro, а в следующем отвечать за видеоповторы будет Hawk-Eye Innovations Ltd.
Напомним, что Примера стартует 18 августа.
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|М
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|Барселона
|38
|87
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|38
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|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32