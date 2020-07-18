Два полуфинала Кубка Англии и битва "еще не чемпиона" и "уже не претендента" в Италии: ТОП-3 матча, которые обязательно нужно посмотреть на выходных

"Арсенал" – "Манчестер Сити"

18 июля, 21:45. Лондон, "Уэмбли".

В первом полуфинале Кубка Англии на "Уэмбли" встретятся "Арсенал" и "Манчестер Сити". Для "канониров" кубок – это последняя возможность выиграть хоть какой-то трофей в текущем сезоне, тогда как команда Гвардиолы еще участвует в Лиге Чемпионов. Несколько дней назад "горожане" получили хорошую новость от CAS в Лозанне. Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "Манчестер Сити", поэтому вторая команда Англии будет играть в Лиге Чемпионов 2020/21. Безусловно, этот факт значительно прибавил хорошего настроения в лагере команды, которая настроена сделать все для победы в обоих кубковых турнирах, в которых участвует. А вот "Арсенал" уже второй сезон подряд разочаровывает своих поклонников. Приход Микель Артета не стал панацеей, поскольку "канониры" вновь остались без Лиги Чемпионов, а за два тура до окончания чемпионата отстают от еврокубковой зоны на 3 очка. К сожалению для многочисленных болельщиков "Арсенала", их любимая команда вполне может остаться вообще без еврокубков. Победа в Кубке Англии – реальная возможность для подопечных Артеты выгрызть путевку хотя бы в Лигу Европы, ведь отсутствие европейских матчей на "Эмирейтс" в следующем сезоне станет серьезным ударом по амбициям лондонского клуба. Напомним, что еврокубки являются одним из аргументов, чтобы привлекать в клуб серьезных футболистов. А именно такие нужны "оружейникам", чтобы вновь вклиниться в борьбу за ТОП-4.

"Манчестер Юнайтед" – "Челси"

19 июля, 22:00. Лондон, "Уэмбли".

В другой паре лондонско-манчестерской дуэли сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Обе команды решают задачи еще и в чемпионате, ведя борьбу за ТОП-4 и путевку в Лигу Чемпионов. Сейчас подопечные Лэмпарда занимают 3 место, опережая "МЮ" и "Лестер" на один пункт, но имеют сложный календарь в двух заключительных турах чемпионата. Впереди у Челси поединки против "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона" – ситуацию упрощает разве то, что в последнем туре "Манчестер Юнайтед" и "Лестер" проведут очный матч (а еще у "Лестера" битва с "Тоттенхэмом" Моуринью). Соответственно, одна победа гарантирует "синим" место в ТОП-4. "Челси" в последнее время несколько сдал. Разгром от "Шеффилда" и поражение от "Вест Хэма" несколько испортили настроение лондонцам, которые одной ногой уже были в Лиге Чемпионов. А вот "Юнайтед" набрал отличную форму. В последний раз "красные дьяволы" проигрывали еще 22 января, а после того осуществили впечатляющий рывок вплотную к ТОП-4 и де-факто вышли в четвертьфинал Лиги Европы. В последних 5-ти матчах подопечные Сульшера забивали минимум 2 гола и подходят к поединку с "Челси" в статусе фаворита противостояния. Матч "Манчестер Юнайтед" – "Челси" всегда будет привлекательной вывеской. Тем более сейчас, когда на кону стоит возможность сыграть в финале старейшего футбольного турнира мира.

"Ювентус" – "Лацио"

20 июля, 22:45. Турин, "Ювентус Стэдиум".

На вынужденную паузу "Лацио" пошел главным преследователем "Ювентуса". Именно на "орлов" возлагались надежды всех "хейтеров" туринцев, которые видели в римлянах команду, способную свергнуть с трона бессменного чемпиона Италии последних лет. К сожалению для всех сторонников интриги, "Лацио" прогнозируемо не выдержал давления. Лишь один набранный пункт в четырех матчах откинул столичную команду аж на 4 место. Счастье римлян, запас очков позволяет уверенно чувствовать себя хотя бы в ТОП-4, ведь с такими результатами можно было потерять даже место в Лиге Чемпионов. Правда, "Наполи" и "Рома", которые могли бы воспользоваться кризисом подопечных Индзаги, тоже не в невероятной форме. Впрочем, не впечатляет и сам "Ювентус", который не может выиграть уже 3 поединка подряд. В последних трех матчах Роналду и компания набрали всего 2 очка – не слишком привычные результаты для флагмана итальянского футбола. Местные СМИ уже активно распространяют слухи, что очередная неудача может стать роковой для Маурицио Сарри, кресло под которым активно качается. В случае продолжения неудачной серии тренер может быть уволен еще до ответного матча против Лиона в 1/8 Лиги Чемпионов. Напомним, что там "Ювентус" должен отыграть выездное поражение со счетом 0:1. Как видим, поединок "Ювентус" – "Лацио" является отличным шансом для обеих команд прервать неудачную серию. Кому это удастся – узнаем в понедельник вечером. Очки нужны обеим командам, ведь интрига в Серии "А" все еще дышит при всем пессимизме. Конечно, римляне уже вряд ли вернутся в чемпионскую гонку, но место в ТОП-3 команде Индзаги вполне по силам. Или представьте, что "Ювентус" проиграет, а "Интер" и "Аталанта" выиграют свои матчи! Тогда отрыв между первым и вторым местами составит 3 очка, и чемпионат Италии станет смотреть еще интересней!