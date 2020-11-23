Два полузащитника "Зенита" пропустят матч с "Лацио"
Питерский "Зенит" не сможет рассчитывать на Магомеда Оздоева и Вендела в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Лацио".
Как сообщает Metaratings, россиянин и бразилец не успели восстановиться после травм, полученных в расположении своих сборных.
Зато перед поединком с "орлами" в строй вернулся аргентинец Себастьян Дриусси, не игравший с 28 октября.
Матч "Лацио" - "Зенит" состоится во вторник, 24 ноября, в 23:00 по московскому времени.
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