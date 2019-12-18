Два пражских клуба поборются за хавбека "Уфы"

Теги спарта прагаславия прагауфаданиил фомин

Два пражских клуба поборются за хавбека "Уфы"

Хавбек "Уфы" Даниил Фомин может перебраться в Чехию.

Сообщается, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы два пражских клуба, а именно "Славия" и "Спарта".

Ранее интерес к игроку также проявляли "Динамо" и ЦСКА.

В этом сезоне на счету Фомина три забитых мяча в 20 играх.

Читайте также: Болельщики "Уфы" выбрали лучшего игрока в ноябре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Форма сборной России для Евро-2020 будет переделана

Форма сборной России для Евро-2020 будет переделана

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов