Два пражских клуба поборются за хавбека "Уфы"
Хавбек "Уфы" Даниил Фомин может перебраться в Чехию.
Сообщается, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы два пражских клуба, а именно "Славия" и "Спарта".
Ранее интерес к игроку также проявляли "Динамо" и ЦСКА.
В этом сезоне на счету Фомина три забитых мяча в 20 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15