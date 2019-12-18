Два пражских клуба поборются за хавбека "Уфы"

Хавбек "Уфы" Даниил Фомин может перебраться в Чехию.

Сообщается, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы два пражских клуба, а именно "Славия" и "Спарта".

Ранее интерес к игроку также проявляли "Динамо" и ЦСКА.

В этом сезоне на счету Фомина три забитых мяча в 20 играх.

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