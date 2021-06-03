Два представителя РПЛ попали в топ-10 игроков, способных удивить на Евро, по версии PianetaFanta

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Два представителя РПЛ попали в топ-10 игроков, способных удивить на Евро, по версии PianetaFantaФото: инстаграм Дзюбы

Итальянский портал PianetaFanta, специализирующийся на фэнтези-футболе, опубликовал список игроков, способных удивить на Евро-2020.

Отметим, что в рейтинг попали два представителя РПЛ - Деян Ловрен и Артем Дзюба из "Зенита".

Топ-10 выглядит следующим образом:

Унаи Симон (Испания);
Симон Кьер (Дания);
Рикардо Родригес (Швейцария);
Деян Ловрен (Хорватия);
Янник Карраско (Бельгия);
Илкай Гюндоган (Германия);
Андрей Ярмоленко (Украина);
Теему Пукки (Финляндия);
Бурак Йылмаз (Турция);
Артем Дзюба (Россия).

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