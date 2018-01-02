Два россиянина попали в список самых перспективных игроков планеты по версии британского издания The Guardian.

Так, в рейтинг, составленный из 60-ти игроков без какого-либо ранжирования, вошли 17-летний вингер московского "Чертаново" Кирилл Колесниченко и его ровесник из "Краснодара" защитник Илья Мартынов.

Напомним, Кака назвал своего любимого российского игрока. | soccernews.ru