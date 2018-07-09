Два российских игрока вошли в сборную ярких прорывов ЧМ-2018

ESPN представил вариант символической сборной из не слишком известных футболистов, которые ярко проявили себя на Чемпионата Мира-2018.

Вратарь: Чо Хён У (Южная Корея).

Защитники: Бенжамен Павар (Франция), Мортеза Пуралиганджи (Иран), Гарри Магуайр (Англия), Лукас-Франсуа Эрнандес (Франция).

Полузащитники: Родриго Бентанкур (Уругвай), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония).

Нападающие: Мэтью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия), Артём Дзюба (Россия).

Напомним, что Черышев забил 4 гола на ЧМ-2018, а Дзюба отметился тремя мячами и двумя голевыми передачами.

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