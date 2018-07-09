Два российских игрока вошли в сборную ярких прорывов ЧМ-2018
ESPN представил вариант символической сборной из не слишком известных футболистов, которые ярко проявили себя на Чемпионата Мира-2018.
Вратарь: Чо Хён У (Южная Корея).
Защитники: Бенжамен Павар (Франция), Мортеза Пуралиганджи (Иран), Гарри Магуайр (Англия), Лукас-Франсуа Эрнандес (Франция).
Полузащитники: Родриго Бентанкур (Уругвай), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония).
Нападающие: Мэтью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия), Артём Дзюба (Россия).
Напомним, что Черышев забил 4 гола на ЧМ-2018, а Дзюба отметился тремя мячами и двумя голевыми передачами.
Не пропустите: Акинфеев получил необычный подарок от фанатов сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на ЧМ
-
Когда за команду не стыдно: сборную России встречали как героев (фотоотчет)
-
Двадцать шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 9 июля
-
Дневник Чемпионата Мира. День #25: встреча сборной с болельщиками, прощание Игнашевича и Самедова, и крутость "Тоттенхэма"
-
Главные новости дня: 8 июля
Лента новостей
-
Перес готов заплатить 230 миллионов евро за нового форварда
-
Черчесов: "Еще до Чемпионата Мира знали, чего хотели"
-
"Барселона" назвала цену на Коутиньо
-
"Манчестер Юнайтед" может перебить предложение "Ювентуса" по Роналду
-
Кроос изучает вариант с уходом в АПЛ
-
Канчельскис: "Черчесов? Ничего серьезного он не сделал"
-
ПСЖ готовится подписать ключевого форварда "Барселоны"
-
Хави исключил свою работу со сборной Испании
-
"Барселона" рассматривает вариант с приобретением хавбека ПСЖ
-
Колосков назвал главную проблему Чемпионата Мира в России
-
7
Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура
-
Роналду попросил "Ювентус" подписать хавбека "Барселоны"
-
11
Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на ЧМ
-
1
Когда за команду не стыдно: сборную России встречали как героев (фотоотчет)
-
Ровно 17 лет назад "Реал" представил Зидана своим игроком
-
Зобнин - лидер по намотанному километражу на ЧМ
-
Роналду со своей подругой отдыхают в Италии
-
Вальдано: "Уход из "Реала" - не разумное решение, а я считаю Роналду умным человеком"
-
"Реал" определился с двумя приоритетными трансферными целями на лето
-
"Динамо" опередило "Шахтёр" и "Зенит" в борьбе за бразильского защитника