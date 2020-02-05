Два российских клуба намерены подписать Кокорина

Казанский "Рубин" и калининградская "Балтика" проявляют интерес к нападающему "Зенита" Александру Кокорину, сообщает РБК.

По сведениям издания, председатели обоих клубов провели переговоры с футболистом.

Напомним, что 28-летний Кокорин был переведен в "Зенит-2" из-за отказа перейти в "Сочи" на правах аренды. Форвард не выходил на поле более года в официальных матчах, так как с октября 2017 года по сентябрь 2018 содержался в СИЗО "Бутырка" и колонии общего режима Белгородской области. Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким были осуждены за избиение нескольких человек в Москве.

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