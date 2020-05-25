Два российских клуба объединились в один. Новая команда хочет играть в ФНЛ

Теги владимир габулов

Два российских клуба объединились в один. Новая команда хочет играть в ФНЛ

"Долгопрудный" и "Олимп" официально объединились в один клуб.

Новосозданная команда называется "Олимп-Долгопрудный". Тренировать её будет Ринат Билялетдинов, а пост председателя совета директоров получил Владимир Габулов.

Сообщается, что клуб будет базироваться в Долгопрудном и продолжит выступать на местном стадионе "Салют".

"В текущем списке участников ФНЛ - 22 клуба, все они будут проходить лицензирование. "Олимп-Долгопрудный" также подал все необходимые документы - если по каким-то причинам один из 22 клубов не сможет принять участие в ФНЛ, мы готовы занять это место. Кроме того, если в следующем сезоне удастся заявиться в ФНЛ, то в ПФЛ мы создадим вторую команду для развития молодых футболистов. По всем критериям наш клуб соответствует уровню ФНЛ уже сейчас: есть гарантии стабильного, на 100% частного финансирования, стадион, база и детская академия", - заявил Габулов.

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