Два российских клуба отказались от трансфера Хамшика
Российским клубам "Динамо" и "Ростову" предлагали словацкого полузащитника "Далянь Ифан" Марека Хамшика, сообщает "Рейтинг букмекеров".
По сведениям издания, Хамшика предлагали взять в аренду на полгода с правом последующего выкупа за четыре миллиона евро. Впрочем, "Динамо" и "Ростов" отказались от трансфера опытного хавбека из-за его высокой зарплаты, которая в Китае составляет восемь миллионов евро в год.
33-летний Хамшик перешел в "Далянь Ифан" зимой 2019 года из "Наполи" за 20 миллионов евро. Всего он провел за китайский клуб 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.
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