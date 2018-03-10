Следующим летом два российских топ-клуба поборются за защитника "Челси" Кеннета Омеруо.

Как сообщают российские СМИ, в услугах 24-летнего нигерийца заинтересованы "Спартак" и "Зенит".

Отметим, что в этом сезоне Омеруо выступает на правах аренды в турецкой "Касымпаше", сыграл 20 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: В "Зените" определились с будущим Манчини. | http://soccernews.ru