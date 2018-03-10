Два российских топ-клуба поборются за защитника "Челси"

Теги зенит санкт-петербургспартак москвачелсикасымпаша

Два российских топ-клуба поборются за защитника "Челси"

Следующим летом два российских топ-клуба поборются за защитника "Челси" Кеннета Омеруо.

Как сообщают российские СМИ, в услугах 24-летнего нигерийца заинтересованы "Спартак" и "Зенит".

Отметим, что в этом сезоне Омеруо выступает на правах аренды в турецкой "Касымпаше", сыграл 20 матчей и забил 1 гол. 

Не пропустите: В "Зените" определились с будущим Манчини. | http://soccernews.ru

комментарии
Serg

такой бред, в России нет топ клубов!!!!!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"

Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 29 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов