Два сценария игры: "Леганес" едет в гости к мадридскому "Реалу"

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Два сценария игры: "Леганес" едет в гости к мадридскому "Реалу"

"Реал" Мадрид – "Леганес"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 23:30

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито)

В среду вечером в Мадриде определится один из полуфиналистов Кубка Испании. На "Сантьяго Бернабеу" столичный "Реал" примет скромный "Леганес", который свой первый сезон в элитном дивизионе сыграл год назад. Что интересно, выход "Пепинерос" в четвертьфинал уже можно считать большим успехом. Отметим, что первый матч соперников на стадионе "Бутарке" завершился минимальной победой Королевского клуба. Единственный гол в матче в самом конце поединка провел Марко Асенсио.

К слову, первый четвертьфинальный поединок "Реал" играл практически резервным составом, делая больше упор на поединок Примеры против "Депортиво". Можно не сомневаться, что к подобной практике Зинедин Зидан прибегнет и в этот раз, размешав второй состав некоторыми игроками основы. Уже в субботу "сливочным" предстоит тяжелейший выезд в гости к "Валенсии", которая в турнирной таблице Ла Лиги опережает мадридский клуб на 5 очков. Так что рисковать лидерами в кубковой игре французский специалист "Галактикос" не станет. 

В тоже время, "Реал" в большом долгу перед своими болельщиками. На своем поле, не считая воскресного матча против "Депортиво", "сливочные" не выиграли ни одного из трех последних поединков, дважды проиграв и один раз сыграв вничью. Причем в обеих проигранных встречах мадридский клуб оставался без забитых голов. В Кубке Испании "Реал" выиграл всего два из шести последних домашних матчей и ни одного из трех предыдущих – во всех этих трех встречах "Галактикос" пропускали по два гола. На фоне такой невыразительной статистики домашних игр, столичная команда просто обязана не просто побеждать соперника, но и делать это с уверенным счетом.

"Леганес" после зимних каникул заметно сдал. В последнем туре чемпионата "лесники" чудом спаслись в матче с "Алавесом", завершив его вничью 2:2. Хотя до этого, кроме поражения от "Реала", команда успела проиграть еще "Бетису" (2:3) и "Вильярреалу" (1:2). В целом же на выезде "Пепинерос" не выигрывают уже восемь матчей подряд, уступив в шести из них. В четырех матчах за этот период "лесники" не забивали.

По предстоящему матчу у Асьера Гаритано есть только два сценария игры. Согласно первому "Леганес" будет рисковать, чтобы переиграть "Реал" (учитывая, что хозяева выйдут на игру не основным составом) и стать полуфиналистом Кубка Испании. Учитывая, что борьба за место в зоне УЕФА через Ла Лигу гостям не светит, есть шанс побороться за путевку в еврокубки, попав в финал национального Кубка. А второй вариант предусматривает отдых основы команды. Понятно, что обыграть "сливочных" на их поле для любого скромного клуба – задача почти невыполнимая. В кубковом противостоянии с грандом испанского футбола у "Пепинерос" небольшие шансы. Тем более, что "Леганес" проиграл поединок на своем стадионе и команде необходимо забивать на "Сантьяго Бернабеу". На какой же вариант настроит свою команду Гаритано?

Интересные факты противостояния "Реала" и "Леганеса":

В Кубке Испании "Реал" и "Леганес" впервые сыграют на "Сантьяго Бернабеу"

"Сливочные" побеждали во всех пяти очных матчах против "Пепинерос"

"Леганес" не может выиграть в четырех поединках кряду

В последних четырех домашних матчах "Реал" одержал одну победу 

Ориентировочные составы на игру:

"Реал": Касилья – Тео Эрнандес, Начо, Варан, Карвахаль, Ковачич, Льоренте, Иско, Васкес, Асенсио, Бензема.

"Леганес": Шампань – Тито, Бустинса, Сиовас, Рико, Габриэл, Перес, Брашанац, Эль-Жар, Амрабат, Бовю.

Прогноз на матч "Реал" – "Леганес":

"Реал", конечно, должен обыгрывать своего соперника. Другой результат болельщики "сливочных" вряд ли примут. В тоже время у "Леганеса" есть шанс зацепиться за борьбу в турнире и гости будут биться за путевку в полуфинал.    

Букмекеры же не сомневаются в легком успехе "Реала". На этот результат средний коэффициент не большой – 1.20. На ничейный исход можно сделать ставку с коэффициентом 7.70, а на победу "Леганеса" коэффициент равен 12.00 баллам.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Эйбар 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Жирона 20 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
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