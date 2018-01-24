Два сценария игры: "Леганес" едет в гости к мадридскому "Реалу"
"Реал" Мадрид – "Леганес"
Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)
Начало матча: 23:30
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито)
В среду вечером в Мадриде определится один из полуфиналистов Кубка Испании. На "Сантьяго Бернабеу" столичный "Реал" примет скромный "Леганес", который свой первый сезон в элитном дивизионе сыграл год назад. Что интересно, выход "Пепинерос" в четвертьфинал уже можно считать большим успехом. Отметим, что первый матч соперников на стадионе "Бутарке" завершился минимальной победой Королевского клуба. Единственный гол в матче в самом конце поединка провел Марко Асенсио.
К слову, первый четвертьфинальный поединок "Реал" играл практически резервным составом, делая больше упор на поединок Примеры против "Депортиво". Можно не сомневаться, что к подобной практике Зинедин Зидан прибегнет и в этот раз, размешав второй состав некоторыми игроками основы. Уже в субботу "сливочным" предстоит тяжелейший выезд в гости к "Валенсии", которая в турнирной таблице Ла Лиги опережает мадридский клуб на 5 очков. Так что рисковать лидерами в кубковой игре французский специалист "Галактикос" не станет.
В тоже время, "Реал" в большом долгу перед своими болельщиками. На своем поле, не считая воскресного матча против "Депортиво", "сливочные" не выиграли ни одного из трех последних поединков, дважды проиграв и один раз сыграв вничью. Причем в обеих проигранных встречах мадридский клуб оставался без забитых голов. В Кубке Испании "Реал" выиграл всего два из шести последних домашних матчей и ни одного из трех предыдущих – во всех этих трех встречах "Галактикос" пропускали по два гола. На фоне такой невыразительной статистики домашних игр, столичная команда просто обязана не просто побеждать соперника, но и делать это с уверенным счетом.
"Леганес" после зимних каникул заметно сдал. В последнем туре чемпионата "лесники" чудом спаслись в матче с "Алавесом", завершив его вничью 2:2. Хотя до этого, кроме поражения от "Реала", команда успела проиграть еще "Бетису" (2:3) и "Вильярреалу" (1:2). В целом же на выезде "Пепинерос" не выигрывают уже восемь матчей подряд, уступив в шести из них. В четырех матчах за этот период "лесники" не забивали.
По предстоящему матчу у Асьера Гаритано есть только два сценария игры. Согласно первому "Леганес" будет рисковать, чтобы переиграть "Реал" (учитывая, что хозяева выйдут на игру не основным составом) и стать полуфиналистом Кубка Испании. Учитывая, что борьба за место в зоне УЕФА через Ла Лигу гостям не светит, есть шанс побороться за путевку в еврокубки, попав в финал национального Кубка. А второй вариант предусматривает отдых основы команды. Понятно, что обыграть "сливочных" на их поле для любого скромного клуба – задача почти невыполнимая. В кубковом противостоянии с грандом испанского футбола у "Пепинерос" небольшие шансы. Тем более, что "Леганес" проиграл поединок на своем стадионе и команде необходимо забивать на "Сантьяго Бернабеу". На какой же вариант настроит свою команду Гаритано?
Интересные факты противостояния "Реала" и "Леганеса":
В Кубке Испании "Реал" и "Леганес" впервые сыграют на "Сантьяго Бернабеу"
"Сливочные" побеждали во всех пяти очных матчах против "Пепинерос"
"Леганес" не может выиграть в четырех поединках кряду
В последних четырех домашних матчах "Реал" одержал одну победу
Ориентировочные составы на игру:
"Реал": Касилья – Тео Эрнандес, Начо, Варан, Карвахаль, Ковачич, Льоренте, Иско, Васкес, Асенсио, Бензема.
"Леганес": Шампань – Тито, Бустинса, Сиовас, Рико, Габриэл, Перес, Брашанац, Эль-Жар, Амрабат, Бовю.
Прогноз на матч "Реал" – "Леганес":
"Реал", конечно, должен обыгрывать своего соперника. Другой результат болельщики "сливочных" вряд ли примут. В тоже время у "Леганеса" есть шанс зацепиться за борьбу в турнире и гости будут биться за путевку в полуфинал.
Букмекеры же не сомневаются в легком успехе "Реала". На этот результат средний коэффициент не большой – 1.20. На ничейный исход можно сделать ставку с коэффициентом 7.70, а на победу "Леганеса" коэффициент равен 12.00 баллам.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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|3
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|20
|40
|4
|Реал Мадрид
|19
|35
|5
|Вильярреал
|20
|34
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Сельта Виго
|20
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|Эйбар
|20
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