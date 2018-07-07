Два шага до исторического максимума: Англия обыгрывает Швецию и выходит в полуфинал ЧМ

Для определения первого полуфиналиста в правой части турнирной сетки Чемпионата Мира, на поле сошлись две сборные с приблизительно одинаковым историческим стилем игры, но довольно разным менталитетом в последние несколько лет – Англия и Швеция. Сборная "трех львов" предпочитает быстрый и атакующий футбол, а вот подопечные Янне Андерссона позиционируют себя как специалисты по обороне собственных ворот. Составы на матч были невероятно предсказуемы и безошибочно предугаданы. Команды не отказались от тех систем игры, которые давали результат по ходу турнира. Единственное изменение у "росомах" – вместо дисквалифицированного Лустига на поле вышел Крафт. А вот Саутгейт, кажется, даже не думал что-то менять. Андерссон до такого тоже не дошел бы, но вот обстоятельства..!

С первых минут команды начали играть в осторожный футбол. В стартовые 20 минут Англия, конечно, владела мячом в соотношении 75 на 35, но шведы стояли стеной и полностью контролировали действия футболистов Саутгейта. Как следствие, 2 удара, да и те не излучали особой опасности. Хорошая попытка была у Харри Кейна на 19 обороте секундной стрелки, но после скидки Стерлинга лучший бомбардир "трех львов" первым касанием пробил мимо дальнего угла.

При такой игре главным козырем англичан были стандарты, которые и сработали уже по окончанию первого получаса игры. Янг хорошо подал угловой с правого фланга, Магуайр переиграл в воздухе Форсберга и пустил игровой снаряд в левый угол ворот Ольсена – 1:0, и Англия сделала свой первый шаг к полуфиналу.

После забитого гола футболисты сборной "трех львов" заметно сбавили темп и перешли на игру вторым номером. События перешли в стадию постоянного прессинга Швеции и английских перепасовок на своей половине поля. Но, что интересно, такой стиль игры не давал шведам никаких дивидендов. Об этом свидетельствовала и статистика – ноль ударов в створ в первые 45 минут матча.

А вот англичане периодически опасно забрасывали мяч вперед или ловили "росомах" на ошибках. Одна из таких чуть-было не привела ко второму голу. Рахим Стерлинг получил мяч внутри штрафной площади после длинного заброса с центра поля, но сначала не смог переиграть голкипера, а уже вторым темпом решил не давать пас на набегающих партнеров, а разобраться со всем сам, но долго танцевал перед защитниками и в решающий момент запустил "кожаный снаряд" выше ворот.

Второй тайм начался с хорошей возможности подопечных Янне Андерссона сравнять счет. После навеса с фланга выше всех внутри штрафной площади прыгнул Маркус Берг, но его удар головой в невероятном прыжке парировал Пикфорд. Очередной раз на этом турнире не везет Бергу: уже пятый матч, большое количество моментов, но ни одного гола.

Но такая прыть шведов быстро испарилась, Англия взяла мяч под свой контроль и начала активно угрожать воротам "росомах". На 59 минуте очередной подход подопечных Саутгейта завершился результативным ударом. Джесси Лингард хорошо подал с правого фланга на дальнюю штангу, где Дели Алли легким кивком головы отправил игровой снаряд в сетку шведских ворот – 2:0.

Швеция понимала, что дела идут совсем плохо и попыталась один мяч отыграть. На 62 минуте подопечным Янне Андерссона удалась хорошая быстрая атака, которую после красивой комбинации в одно касание внутри штрафной завершал Классон. Удар наносился метров с девяти, но Пикфорд успел сложиться и невероятным образом парировал удар.

Стоит сказать, что второй гол Англии немного развязал все то, что происходило на поле, и стал причиной игры на встречных курсах. Но даже в тех условиях, когда Швеция старалась любой ценой задавить соперника и дойти до ворот, англичане все-равно владели инициативой. На 66 минуте очередной угловой подопечных Саутгейта опять чуть не закончился голом. На ударной позиции опять оказался Магуайр, но ногой пробил выше ворот.

Быстрые атаки Швеции лишь иногда доводились до логического завершения. Одна из таких прошла на 72 минуте, когда Берг принял мяч внутри штрафной площади, развернулся и вторым касание пробил по воротам Пикфорда. Игровой снаряд летел точно в перекладину, но английский вратарь опять показал чудеса реакции и перевел мяч на угловой.

"Росомахи" попытались забить хотя бы гол престижа, но их удары на последних минутах не были достаточно эффективными, чтобы после них мяч прилетел хотя бы в створ ворот. А вот подопечные Саутгейта оборонялись достаточно организованно, не форсировали события и довели встречу до логического завершения. Таким образом, Англия весьма уверенно обыгрывает Швецию и выходит в полуфинал. Ее соперник определится где-то в 23:00, когда закончится матч между сборными России и Хорватии. А вот шведом стоит поаплодировать – они провели очень хороший турнир, и даже в этом матче имели свои моменты. Но команда "трех львов" оказалась заметно сильнее!

Швеция – Англия – 0:2

Голы: Магуайр, 30 – 0:1; Алли, 59 – 0:2.

Швеция: Ольсен – Крафт (Янссон, 85), Линделеф, Гранквист, Аугустинссон – Классон, Ларссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 65) – Тойвонен (Гвидетти, 65), Берг.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр – Триппьер, Алли (Делф, 77), Хендерсон (Дайер, 85), Лингард, Янг – Стерлинг (Рэшфорд, 90+1), Кейн.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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