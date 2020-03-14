Два сотрудника "Алавеса" заболели коронавирусом

В "Алавесе" зафиксировано два случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, заболели не футболисты или тренеры, а сотрудники баскского клуба.

В связи с открывшимися обстоятельствами было принято решение отменить тренировки команды как минимум до понедельника.

Напомним, что Примера из-за пандемии приостановлена до апреля.

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